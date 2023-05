Diocesi: Montecassino, sabato la benedizione abbaziale di dom Fallica. La messa sarà presieduta dal card. De Donatis

Sabato 13 maggio, alle ore 17, terminerà per l’abate Luca Fallica il percorso iniziato lo scorso 9 gennaio con la nomina ad abate territoriale dell’abbazia di Montecassino da parte di Papa Francesco. Con la benedizione abbaziale verrà posto l’ultimo tassello di un cammino che ha visto l’abate Luca dapprima impegnato con il diaconato il 14 febbraio – quando è stato, appunto, ordinato diacono da mons. Franco Agnesi, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano e vicario generale – e poi con l’ordinazione presbiterale di mercoledì 8 marzo nella celebrazione eucaristica presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Il 16 marzo, poi, a Montecassino c’è stata l’immissione come abate ordinario alla presenza dell’abate presidente della Congregazione sublacense cassinese, dom Guillermo Leòn Arboleda Tamayo, e dell’abate visitatore della provincia italiana, dom Mauro Meacci, abate di Subiaco.

Attesa ormai da qualche mese la benedizione abbaziale, arriverà quindi sabato 13 maggio nel pomeriggio. E sarà il card. Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma a presiedere la celebrazione eucaristica.

Quanti non avranno la possibilità di partecipare, potranno seguire la Celebrazione in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’abbazia e unirsi così in preghiera, anche se a distanza, alla comunità monastica di Montecassino.