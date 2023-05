Giubileo 2025: mons. Fisichella, è il maestro Francesco Meneghello il vincitore del concorso internazionale per l’inno ufficiale

È il maestro Francesco Meneghello, di Mantova, il vincitore del Concorso internazionale per l’Inno ufficiale del Giubileo. Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, durante la presentazione, in sala stampa vaticana, delle iniziative in cantiere per il Giubileo ordinario del 2025. La Pontificia Cappella musicale “Sistina” ha registrato una prima edizione dell’inno, ha reso noto Fisichella precisando che il copyright sia della musica che del testo dell’inno, scritto da mons. Pierangelo Sequeri, per gentile concessione degli autori, appartiene alla Santa Sede. Nella conferenza stampa del 28 giugno 2022, ha ricordato il pro-prefetto, è stato presentato il logo ufficiale dell’Anno giubilare”: “Rappresenta l’umanità che giunge dai quattro angoli della Terra nell’atto di stringersi alla Croce. La croce è a forma di vela, uno dei segni della Speranza cristiana che porta con sé la certezza della vittoria del bene sul male. Una vela che si impone sul mare mosso dalle vicende della vita. La croce termina a forma di ancora, altro simbolo della speranza che porta fiducia e sicurezza nella vita”.