America latina: Celam, la prossima settimana l’Assemblea elettiva. Mons. Cabrejos (presidente uscente), “pregare intensamente, lo Spirito ci guidi”

“Cristo deve essere il centro del nostro incontro, della nostra riflessione, del nostro lavoro pastorale”. È l’auspicio espresso da mons. Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi, in un videomessaggio nel quale invita alla preghiera per i lavori della 39ª Assemblea generale ordinaria dell’organismo, in programma dal 15 al 20 maggio ad Aguadilla, nella diocesi di Mayagüez, a Porto Rico. L’assemblea avrà carattere elettivo, con l’elezione della Presidenza che guiderà l’organismo nel quadriennio 2023-2027. L’invito del presidente è quello di una preghiera che accompagni, sostenga e favorisca il discernimento. “Voglio chiedervi di pregare intensamente durante questa settimana, di chiedere allo Spirito Santo di guidare questa Assemblea in cui Cristo deve essere il centro”, ha detto, riferendosi allo sviluppo dell’incontro, alle riflessioni che saranno avanzate in diverse prospettive e alle priorità che fanno parte della sua missione pastorale, così come alle preoccupazioni dei rappresentanti della Chiesa in America Latina e nei Caraibi. “Comunione, ecclesialità e sinodalità per la missione” è il motto di questa 39ª Assemblea, a delineare un orizzonte pastorale che è frutto dell’attuale cammino che sta vivendo la Chiesa di tutto il mondo, alla luce del magistero di Papa Francesco, e del rinnovamento del Celam, che ha promosso in questo quadriennio l’Assemblea ecclesiale continentale, svoltasi nel 2021.