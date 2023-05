Diocesi: Cuneo e Fossano, dal 1° luglio le due Chiese saranno pienamente unite in una sola. Guida affidata a mons. Delbosco. Il nunzio Tscherrig, “unità è per la missione”

“Con questa solenne eucaristia si sta compiendo il cammino delle Chiese di Cuneo e di Fossano verso la piena unione in una sola diocesi. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il Decreto del Papa che sancisce tale unione, con efficacia dal primo luglio. Pregate Dio per il nostro Papa Francesco, principio e fondamento visibile dell’unità della fede e della comunione nella carità, che ha affidato al vescovo Piero Cuneo e Fossano e ora le unisce in un’unica Chiesa locale per rafforzare la testimonianza al Vangelo di Gesù Cristo”. Questo l’annuncio dato ieri sera dall’arcivescovo Paul Emil Tscherrig, nunzio apostolico in Italia, al termine della celebrazione eucaristica che ha presieduto nella cattedrale di Fossano per la solennità della Beata Vergine Maria Madre della Divina Provvidenza, che è stata indicata come patrona della nascente diocesi di Cuneo e Fossano.

“L’unità non è fine a se stessa, ma è legata alla fecondità dell’annuncio. Perciò l’unità è per la missione”, ha spiegato il nunzio durante l’omelia. “È questa la consegna che Papa Francesco vi dà stasera: considerare l’unità come missione perché l’annuncio porti frutto nel popolo di Dio di Cuneo e Fossano”, ha proseguito.

A guidare la nuova diocesi sarà mons. Piero Delbosco, attuale vescovo di Cuneo e di Fossano, Chiese unite “in persona episcopi” dal 1999.