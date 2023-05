Festival biblico: Padova, giovedì 11 maggio la presentazione degli eventi in diocesi

Sbarca a Padova città nei giorni 18-21 maggio il Festival biblico edizione 2023. Giunto alla sua 19ª edizione il Festival quest’anno si concentra sulle “origini”. A tema infatti c’è il libro di Genesi, capitoli 1-11, che dà il titolo a tutte le iniziative di questo grande evento regionale, promosso dalla diocesi di Vicenza e Società San Paolo e che vede l’adesione delle diocesi di Verona, Padova, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso e Chioggia. “A questa edizione del Festival biblico – commenta Isabella Tiveron, che ha coordinato il programma per la diocesi di Padova – dopo aver esplorato il ‘telos’, il fine ultimo, il compimento, con il libro dell’Apocalisse, l’ultimo della Bibbia, avevamo la necessità di tornare alle origini, all’‘archè’ perché in questo percorso apparentemente a ritroso, principio e fine si compenetrano. Leggendo i racconti delle origini siamo già proiettati nel futuro. Dentro a Genesi troviamo inscritte le principali domande dell’uomo e della donna di tutte le epoche e la complessità della storia in cui si scontrano forza e fragilità, armonia e caos”. Il programma del Festival biblico verrà presentato alla stampa l’11 maggio, alle ore 11, nella sala grande del Centro universitario a Padova. Interverranno don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale diocesi di Padova, Isabella Tiveron, referente per Padova del Festival biblico, Marco Ferrero, consigliere della Fondazione Cassa dirisparmio di Padova e Rovigo, Davide Polito di Noi Padova e un rappresentante del comune di Padova.