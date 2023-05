San Francesco di Paola: Frati minimi, domenica a Roma si celebra la festa a Sant’Andrea delle Fratte

Domenica 14 maggio si celebrerà, a Roma, presso la basilica di Sant’Andrea delle Fratte, la festa di san Francesco di Paola. Lo rendono noto i Frati minimi di Sant’Andrea delle Fratte. Le messe in quel giorno saranno celebrate alle ore 8, 10, 12, 17,30 e 19, mentre il rosario avrà inizio alle ore 17.

La solenne celebrazione delle ore 19 sarà presieduta da mons. Andrea Ripa, vescovo titolare di Cerveteri e segretario del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica. Vi sarà anche la preghiera della gente di mare al santo patrono da parte dei membri della Capitaneria di porto di Roma. Alle ore 20 vi sarà infine una processione per le vie della parrocchia (tra cui via dei Condotti e Piazza di Spagna) animata dall’orchestra diretta dal maestro Francesco Procopio.

La solennità è preceduta da un triduo di preparazione (11-13 maggio), a partire dal quale sarà possibile venerare la reliquia dello zucchetto di san Francesco di Paola. Durante il triduo sono previsti una serie di appuntamenti. Giovedì 11 maggio, alle ore 18,30, la presentazione del libro su san Francesco di Paola scritto da don Daniele De Rosa “Con parole amorevoli – Crescere nella carità con san Francesco di Paola e san Francesco di Sales”. Venerdì 12 maggio, alle ore 19, concerto in onore di san Francesco di Paola, eseguito dal coro Vergine del Miracolo, diretto dai maestri Alessia Galli e Adolfo Raimondi. Sabato 13 maggio, alle ore 18, messa presieduta dal padre generale dell’Ordine dei Minimi, p. Gregorio Colatorti, nella quale saranno conferiti i ministeri dell’accolitato a fra Fabrizio Formisano e del lettorato a fra Alain Blondel Ebanda II e fra Alfonso Velasco Labrada.