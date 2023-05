Comunicazioni sociali: Perugia, sabato 20 maggio la presentazione del libro “La Chiesa nel digitale”

Un incontro di riflessione e formazione su “La Chiesa nel digitale”. In occasione della LVII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, l’Ucsi Umbria (Unione cattolica stampa italiana) insieme all’Associazione dei WebCattolici italiani (WeCa), in collaborazione con l’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, socio fondatore di WeCa, promuove la presentazione del libro “La Chiesa nel digitale” (Tau editrice), con la prefazione di Papa Francesco, curato da Fabio Bolzetta e promosso dall’Associazione Weca a partire dall’esperienza dei 150 tutorial di formazione realizzati su Chiesa e web.

Dopo le presentazioni del libro sull’uso del digitale anche nella pastorale che si sono svolte in diverse città, tra le quali, nella Chiesa più antica dell’arcidiocesi di Genova, nello storico distretto informatico del territorio della diocesi di Ivrea, in un palazzo confiscato alle mafie a Gioia Tauro nella diocesi di Oppido Palmi -Mamertina, nel Circolo dei Funzionari della Polizia di Stato a Roma, in una parrocchia della diocesi di Brindisi e tra insegnanti, comunicatori e parroci dell’Arcidiocesi di Brindisi, tappa ora nel cuore dell’Italia.

L’evento, organizzato insieme al settimanale “La Voce” e a “UmbriaRadio”, si svolgerà sabato 20 maggio 2023, alle ore 11, presso la sala San Francesco della curia arcivescovile di Perugia a pochi giorni dalla LVII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dal tema “Parlare col cuore. ‘Secondo verità nella carità’ (Ef 4,15)”.

Dopo i saluti di mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ad introdurre la presentazione sarà Manuela Acito, giornalista de “La Voce” e presidente di Ucsi Umbria.

Interverranno Fabio Bolzetta, presidente dell’Associazione dei WebCattolici italiani (Weca); Giovanni Silvestri, direttore del Servizio informatico della Cei; Rita Marchetti, docente di Sociologia dei Media digitali presso l’Università di Perugia. Modera l’incontro Daniele Morini, direttore de “La Voce” e di “UmbriaRadio”.