R.D. Congo: Save the children, “da inizio anno nel Nord Kivu attaccate più di 150 scuole, gravi conseguenze su istruzione”

Nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc), dall’inizio dell’anno, i gruppi armati del Nord Kivu hanno attaccato più di 150 scuole, con gravi conseguenze sull’istruzione di 62.000 bambine e bambini. È la denuncia di Save the children, che lavora nel Paese dal 1994 e chiede alle parti in conflitto di “non utilizzare le scuole a fini militari” e al governo della Rdc di “includere la sicurezza scolastica nei prossimi colloqui di pace”. I gruppi armati hanno preso di mira le scuole, bruciando spesso banchi e sedie e privando i bambini di uno spazio sicuro in cui apprendere. Sono state attaccate oltre 150 scuole su un totale di circa 6.800 nella provincia del Nord Kivu. Diciotto scuole sono attualmente occupate da gruppi armati e 113 sono utilizzate come rifugio temporaneo per gli sfollati interni, secondo i dati del cluster dell’istruzione della Rdc, guidato da Ministero dell’Istruzione, Save the children e Unicef. Il Nord Kivu è una delle province del Paese più colpite dal conflitto. Nell’ultimo anno, quasi un milione di persone sono rimaste sfollate a causa di violenti scontri. Il conflitto imperversa in alcune zone del Paese da quasi tre decenni e i bambini ne stanno pagando il prezzo più alto. Gli attacchi alle scuole nella Rdc stanno avendo un impatto devastante sull’istruzione dei bambini, con circa il 4% delle scuole occupate o rese inutilizzabili. Save the children sostiene le scuole attraverso i suoi partner nel Nord Kivu contribuendo a diverse attività come la riparazione degli edifici, la formazione degli insegnanti, la distribuzione di kit scolastici e di articoli per l’igiene e il sostegno alle famiglie vulnerabili. Quattro delle scuole partner dell’Organizzazione sono state attaccate dai gruppi armati. La Repubblica democratica del Congo vive una delle crisi umanitarie più complesse e durature al mondo, con 14,2 milioni di persone che necessitano di assistenza. “Quest’anno il Nord Kivu ha visto un sorprendente aumento di attacchi violenti contro le comunità, comprese le scuole e, di conseguenza, il diritto dei bambini all’istruzione è minacciato”, ha dichiarato Amavi Akpamagbo, direttore nazionale di Save the children nella Rdc.