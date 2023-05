Cinema: Fondazione Ente dello Spettacolo, “Cinematografo” partner della 68ª edizione dei Premi David di Donatello

Cinematografo, l’hub editoriale della Fondazione Ente dello Spettacolo, partner della 68ª edizione dei Premi David di Donatello. A dare la notizia la stessa fondazione che per bocca del suo presidente, mons. Davide Milani, spiega il significato di questa collaborazione che “evidenzia il nostro impegno per sostenere il miglior cinema italiano. Tra i candidati di quest’anno abbiamo riabbracciato maestri e conosciuto autori promettenti, ritrovato sensibilità, poetiche e registri linguistici diversi che esprimono ricchezza e una vitalità sorprendenti. Le opere finaliste ai David riescono con buona approssimazione a fotografare il meglio della filmografia nazionale: in un tempo di eccessiva produzione è sempre più necessario riconoscere e far conoscere ciò che davvero vale, è autenticamente innovativo, lancia protagonisti nuovi”. La cover story del numero di maggio della Rivista del Cinematografo è dedicata interamente al più importante premio al cinema italiano: in copertina un’illustrazione originale di Benedetta Corporente che raffigura il David di Donatello ispirandosi alla pop art di Warhol, e poi l’intervista alla Presidente della Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, Piera Detassis, un approfondimento di taglio socioculturale sul Paese che i film candidati ci restituiscono, un focus dedicato ai talenti emergenti premiati con il principale riconoscimento italiano. Il 22 aprile scorso Cinematografo ha lanciato For Your Consideration – Speciale David, la newsletter in quattro puntate sui materiali dell’Archivio dei David di Donatello. Sulle pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) di Cinematografo saranno pubblicati contenuti esclusivi e video pills direttamente dal red carpet della cerimonia di premiazione che si svolgerà negli Studi Lumina a Roma, il 10 maggio 2023. E poi aggiornamenti puntuali su Cinematografo.it delle notizie e degli approfondimenti sui David.