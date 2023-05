Diocesi: Como, dai Dehoniani a Capiago il 27 e il 28 maggio un corso su “La Chiesa che amo. Motivi di speranza nel mio vivere cristiano”

La diminuzione della pratica religiosa nel mondo occidentale che fa sempre meno riferimento al Vangelo ha indotto molti a ritenere ormai in declino il cristianesimo. E se quello che pare un tramonto si rivelasse invece un kairós, il momento opportuno per tornare alla purezza delle origini? Quale futuro attende la Chiesa che amiamo? La Casa incontri “Cristiani” dei Dehoniani a Capiago (Co) propone a tutti, sabato 27 e domenica 28 maggio, un fine-settimana davvero speciale dedicato alla vita della Chiesa, soprattutto di quella italiana ed europea. Il titolo del corso è “La Chiesa che amo. Motivi di speranza nel mio vivere cristiano”. Relatore sarà padre Alfio Filippi, teologo e biblista. Lavora nel settore dell’informazione religiosa dal 1971. È stato direttore della rivista Il Regno e del Centro editoriale dehoniano (Bo). Info: www.dehonianicapiago.it/.