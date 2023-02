Justice and Peace Europe: oggi presentazione di “Affrontare le nostre paure e riconnettere il mondo”, iniziativa biennale

Oggi, Mercoledì delle Ceneri, la Conferenza delle commissioni di Justice and Peace Europe presenta a Bruxelles la sua iniziativa “Facing our Fears and Reconnecting the World” per gli anni 2023 e 2024. L’obiettivo è “affrontare la paura e l’ansia che minacciano di manipolare i cittadini europei”. L’iniziativa durerà due anni e trae ispirazione dalla lettera enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Lo comunica in una nota Justice and Peace Europe. “Di fronte a molteplici crisi in un mondo sempre più frammentato, siamo fiduciosi che l’umanità abbia le risorse creative e spirituali per affrontare le sue paure, per riconnettersi e per ricostruire un ordine giuridico, politico ed economico condiviso”, afferma Justice and Peace Europe. Nei prossimi due anni i membri delle trenta commissioni di Justice and Peace Europe continueranno il lavoro a lungo termine sulla giustizia sociale con particolare attenzione alle paure sociali che vengono ignorate. Inoltre, si organizzeranno eventi per promuovere il multilateralismo globale collaborando con le commissioni di Justice and Peace di tutto il mondo.