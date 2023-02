Tratta: Missio Giovani, questa sera webinar con la giornalista Anna Pozzi

Sarà Anna Pozzi, giornalista di Mondo e Missione, autrice del libro “Il coraggio della libertà”, a tenere il prossimo webinar di Missio Giovani, che stavolta si focalizza sulla tratta di esseri umani. L’iniziativa si tiene questa sera, 22 febbraio, alle 21, sulla piattaforma Zoom, ed è parte del ciclo di incontri on line, moderati dal segretario nazionale di Missio Giovani, Giovanni Rocca, “Vite che parlano”. “Sono innumerevoli, sul pianeta Terra, le forme di traffici considerati illeciti: innanzitutto quello degli esseri umani che si manifesta sotto forma di tratta delle donne, immigrazione clandestina, traffico di minori, di organi. In secondo luogo – spiegano gli organizzatori – il traffico di sostanze stupefacenti, di droghe, di armi, di denaro, di minerali e prodotti del sottosuolo, di beni culturali e opere d’arte, di rifiuti tossici, di documenti”.

La tratta degli esseri umani “è una tra le più gravi piaghe che ancora oggi distrugge la vita di milioni di persone in tutto il mondo – 40 milioni di persone per l’esattezza – secondo le stime dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo)”. “La Dottrina sociale della Chiesa stabilisce che i traffici illeciti e i crimini transnazionali ad essi connessi costituiscono una minaccia per la pace, lo sviluppo economico e la coesione sociale nei Paesi in via di sviluppo come nel mondo occidentale”.

Per iscriversi all’evento cliccare qui.