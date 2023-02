In occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, venerdì 24 febbraio si terrà a Lanciano una “Marcia silenziosa e laica per chiedere la pace”, “senza dimenticare tutte le guerre del mondo”. Il ritrovo è fissato per le 20.30 in piazza San Giovanni Paolo II da dove, alle 21, partirà il corteo che si snoderà per le vie cittadine fino a raggiungere piazza Plebiscito.