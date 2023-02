Beni confiscati: diocesi Nardò, si presenta il progetto di recupero di “Masseria La Tenente”

Sarà presentato, giovedì 23 febbraio, alle 11, nella sala consiliare del Comune di Copertino, il progetto per il recupero di “Masseria La Tenente”, bene situato in territorio di Copertino e confiscato nel 2014 alla criminalità organizzata che, grazie a un finanziamento regionale, verrà restituito alla comunità per diventare presidio dedicato all’agricoltura sociale, allo sport e a percorsi per persone con disabilità e gestito dalla Fondazione “Fare oggi”.

Interverranno alla conferenza stampa la sindaca Sandrina Schito, Annatonia Margiotta, responsabile degli interventi per la diffusione della legalità e sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Regione Puglia, don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas diocesana Nardò-Gallipoli, il dirigente comunale Fabio Minerva, il responsabile unico del procedimento Francesco Calasso.