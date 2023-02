Austria: torna la tradizione delle zuppe solidali. Quaresima all’insegna dell’impegno per i più poveri

Ritorna il “Giorno della zuppa” nella quaresima austriaca. Nella maggior parte delle parrocchie cattoliche austriache c’è una tradizione ogni anno prima di Pasqua: la minestra di digiuno, con cui il Movimento delle donne cattoliche austriache (kfbö) raccoglie donazioni per i progetti in favore delle donne nei paesi del Sud del mondo nell’ambito della “Family Fast Day Campaign”. Anche quest’anno l’iniziativa riceve il sostegno dei più alti livelli: la first lady Doris Schmidauer e il cardinale Christoph Schönborn saranno presenti il 6 marzo alle 17 al ministero degli Affari esteri a Vienna per una buona zuppa a digiuno. Il 10 marzo nella sala capitolare di Salisburgo saranno l’arcivescovo Franz Lackner, presidente della Conferenza episcopale austriaca, e il governatore del Salisburghese, Wilfried Haslauer, a sedersi al tavolo per la zuppa. Il Paese di riferimento per le donazioni quaresimali del 2023 sono le Filippine. Eventi di rilievo sono in programma nelle prossime settimane in tutte le località austriache: distribuite durante tutta la Quaresima, le “zuppe del digiuno” continueranno coinvolgendo vescovi, governatori, amministratori pubblici e personaggi della società e dello spettacolo. I partner del progetto filippino, Mindanao Migrants Center, saranno ospiti di numerosi eventi per riferire sull’utilizzo delle donazioni raccolte.

Tuttavia, il vero teatro della campagna sono le sale parrocchiali in tutto il Paese, dove vengono servite zuppe del digiuno – spesso dopo servizi domenicali appositamente progettati – e vengono raccolte donazioni volontarie, per un totale di 1,6 milioni di euro raccolti lo scorso anno. Anche quest’anno saranno diverse decine di migliaia le donne impegnate nell’iniziativa, con una media di 150 litri di zuppa serviti in ogni luogo. Inoltre, c’è ancora la “Zuppa da asporto” sviluppata durante la pandemia del Covid-19: si può prendere la zuppa per poi mangiarla a casa, in famiglia.