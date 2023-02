Salesiani: le Polisportive giovanili entrano a far parte della rete di Salesiani per il sociale

Il Centro nazionale Opere salesiane e le Polisportive giovanili salesiane hanno rinnovato il proprio impegno ad operare insieme nel mondo giovanile per rendere concreta la missione ispirata a Don Bosco attraverso la promozione dello sport. In tal senso, Salesiani per il sociale avrà un ruolo fondamentale per sviluppare con le Pgs azioni concrete al servizio del territorio.

Alla lettera di intenti tra il presidente Cnos, don Roberto Dal Molin, e il presidente Pgs, Ciro Bisogno, sottoscritta nel giorno della Festività di San Giovanni Bosco, è infatti seguito il protocollo d’intesa firmato il 18 febbraio a Roma, nella sede del Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” tra il presidente delle Pgs e il presidente di Salesiani per il Sociale, don Francesco Preite; si avvia così un percorso operativo per promuovere iniziative sportive rivolte ai contesti giovanili. Attraverso una rinnovata condivisione di scelte, obiettivi e finalità, l’intento è quello di promuovere e sviluppare insieme politiche sociali attraverso lo sport per il bene dei giovani, soprattutto quelli più svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. Presentazione di progetti sportivi sociali, sviluppo di attività sportive sui territori, percorsi formativi rivolti a chi opera nello sport, monitoraggio organico degli interventi e dei progetti attuati insieme riguardanti il contrasto della povertà educativa e la promozione di un contesto sociale inclusivo per i giovani sono i punti cardine dell’accordo.

Le Pgs sono entrate a far parte della rete di Salesiani per il sociale aps come socio ordinario. Precedentemente avevano già aderito a Salesiani per il sociale le altre associazioni promosse dal Cnos: il Turismo giovanile sociale (Tgs) e i Cinecircoli giovanili socioculturali (Cgs).