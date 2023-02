Spagna: card. Osoro (Madrid), “mettere in discussione la vita è un attentato contro la pace”

“Voglio tornare a parlare della vita”. Così il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, insiste nella sua ultima lettera settimanale, a proposito delle minacce a cui è sottoposta la vita – a partire dai conflitti armati, la violenza, la fame, l’aborto o l’eutanasia –, nelle distruzioni che sta patendo e “come così si metta in pericolo la pace”. Insomma, “mettere in discussione la vita è un attentato contro la pace”.

Questa è anche minacciata, aggiunge l’arcivescovo di Madrid, “ogni volta che non diamo il benvenuto all’altro”. “Se non accogliamo l’altro sapendo che è a immagine di Dio, con tutte le conseguenze, sarà difficile costruire relazioni di pace durature”. Pertanto, la coscienza dell’uomo come immagine del Creatore, osserva il porporato, “ci fa sapere e vivere nella consapevolezza che non possiamo disporre liberamente delle persone e ci porta a difendere sempre la vita”.

Il cardinale conclude la sua lettera desiderando che “i discepoli di Gesù Cristo, come uomini e donne della Chiesa, abbiano il coraggio di essere promotori e difensori della vita dal suo concepimento al suo termine naturale”.