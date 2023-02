Diocesi: Castellaneta, domani incontro di formazione “Giornalismo e pace. Parlare con il cuore, parlare al cuore”

“Giornalismo e pace. Parlare con il cuore, parlare al cuore”. Questo il tema che verrà affrontato nell’incontro-dibattito sul Messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali in programma giovedì 23 febbraio a Castellaneta. L’appuntamento, valido per la formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, sarà ospitato dalle 18.30 presso il salone della parrocchia Cuore Immacolato di Maria.

“Il titolo dell’incontro – viene spiegato in una nota – fa riferimento al messaggio di Papa Francesco pubblicato il 24 gennaio scorso per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: il Santo Padre, ricordando la figura di san Francesco di Sales nel centenario della sua proclamazione a patrono dei giornalisti, invita tutti a radicare la comunicazione in un cuore ‘disarmato’ che invia messaggi ‘disarmanti’. Nell’attuale contesto socio-culturale gli operatori dei mezzi di comunicazione ricoprono un ruolo significativo nella società offrendo una ‘buona’ comunicazione ed una corretta informazione”.

All’incontro, organizzato da Ordine dei giornalisti della Puglia e diocesi di Castellaneta con l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali ed il periodico Adesso, interverranno Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, il giornalista Raffaele Lorusso, Mauro Ungaro, presidente nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), e mons. Sabino Iannuzzi, vescovo di Castellaneta. Introdurrà e modererà don Oronzo Marraffa, vicepresidente vicario della Fisc e direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali.