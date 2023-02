Quaresima: Caritas Bolzano, al via “Sharing is caring”, azioni di condivisione per prendersi cura di chi ci sta accanto

“Sharing is caring”, è questo il motto pensato per la 19° edizione della “Azione io rinuncio” promossa da Caritas Bolzano, che anche quest’anno rappresenta una “Azione irrinunciabile”. Da oggi, Mercoledì delle Ceneri, fino all’8 aprile, Sabato Santo, si invita la popolazione a partecipare con atti di condivisione per riempire di valore un gesto che solitamente ha a che fare con beni materiali, ricordando attraverso una specifica etichetta, come possano essere condivisi e regalati anche atteggiamenti e ideali. Durante l’iniziativa verranno distribuite speciali cartoline regalo, da fissare ad un piccolo dono pensato per un’altra persona, o che possono essere usate anche per consegnare un messaggio a una persona cara. “In un momento come oggi, in cui tutto è diventato più costoso e incerto, prendersi cura di chi ci sta accanto diventa sempre più importante”, spiega Christa Ladurner del Forum prevenzione, che ha fondato questa iniziativa nel 2004 insieme alla Caritas, al Katholischer Familienverband al Dipartimento di istruzione e formazione tedesco e ladino e alla Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste. A queste organizzazioni si sono unite negli anni sempre più realtà e associazioni, fino ad arrivare alle attuali 68, che in parte presenteranno proprie iniziative proprio in occasione di questa campagna. Da oggi e fino al Sabato Santo, la Caritas pubblicherà messaggi su Facebook e Instagram, e li invierà anche via e-mail a tutti gli interessati 3 volte a settimana per stimolare una riflessione. Chiunque desideri riceverli, può iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it, scrivendo come oggetto “Quaresima 2023”. Tra le altre iniziative il progetto “Bimbi stella”, dedicato ai genitori che hanno perduto un figlio prima, durante o poco dopo la nascita.