Geopolitica: Bari, oggi un incontro su “La costruzione della pace e il dialogo fra le religioni”

“La costruzione della pace e il dialogo fra le religioni”. Se ne parlerà oggi, mercoledì 22 febbraio, a Bari, presso il Centro polifunzionale “Studenti-Palazzo ex Poste”, nell’ambito della manifestazione organizzata da Roberta Santoro, docente del Dipartimento di Scienze politiche – Università degli studi Aldo Moro di Bari, che rientra tra le attività del Centro interuniversitario di “Geopolitica e politica delle religioni” (Cergepor), diretto dalla stessa docente. l’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione Italia-Israele sezione di Bari “Alexander Wiesel”, Meic e Ucsi.

Dal 2010, ogni prima settimana di febbraio, si celebra la Settimana mondiale per l’armonia interreligiosa, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in seguito alla risoluzione A/Res/65/5, per promuovere a livello mondiale il dialogo tra le diverse fedi.

La Risoluzione afferma che l’istituzione di tale ricorrenza ha lo scopo di promuovere l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione sulla base della religione, riconoscendo la necessità fondamentale del dialogo interreligioso e della comprensione reciproca quale tassello centrale di una cultura della pace. A tal fine, tutti gli Stati vengono incoraggiati a sostenere il messaggio di armonia interreligiosa in tutti i luoghi di culto durante questa settimana, su base volontaria.

Parteciperanno all’evento Asmae Dachan, giornalista e ambasciatrice di Pace; Gaetano Dammacco, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari; Ottavio Di Grazia, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Guido Regina, presidente dell’Associazione Italia- Israele sezione di Bari; Pietro Polieri, dell’Università di Bari, Michela Di Trani, presidente dell’Ucsi Puglia.