Diocesi: Arezzo, al via da oggi le Stazioni quaresimali con il vescovo nelle varie Zone pastorali

Oggi inizia il tempo della Quaresima. Il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Andrea Migliavacca, sarà settimana dopo settimana in ciascuna delle Zone pastorali della diocesi per le Stazioni quaresimali. Dei momenti preziosi a cui tutti sono invitati, una occasione per riconciliarsi con Dio e con gli altri. Le Stazioni Quaresimali sono in programma ogni venerdì alle 20.30 e prevedono una liturgia penitenziale, con confessioni individuali, seguita da una Messa. Il primo appuntamento è oggi, Mercoledì delle Ceneri, alle 20,30 in cattedrale e rivolto principalmente alla Zona pastorale di Arezzo.

“La Quaresima, che è certo cammino penitenziale, è un dono che viviamo nel corso dell’anno per ritrovare la bellezza del progetto di Dio per noi e per la nostra vita – dice mons. Migliavacca -. È come una grande avventura di ri-creazione dove Dio, se noi gli apriamo il cuore, ci ricrea nella nostra bellezza, cioè ci ricrea secondo il suo amore. A tutti va il mio invito di vivere questa avventura: incontrare lo sguardo di Dio che per ciascuno dice la sua parola di vita”.

Le Stazioni quaresimali proseguono venerdì 24 febbraio per la Zona Valdichiana presso l’arcipretura di Lucignano; venerdì 3 marzo per la Zona Valtiberina nella concattedrale di Sansepolcro; venerdì 10 marzo per la Zona di Cortona-Castiglion Fiorentino presso il santuario di Santa Margherita; venerdì 17 marzo per la Zona Casentino nella parrocchia di Soci; venerdì 24 marzo per la Zona Valdarno nella parrocchia di Terranuova Bracciolini e sabato 1° aprile per la Zona Senese alle 17.30 presso la parrocchia di Castelnuovo Berardenga.

L’emittente comunitaria della diocesi Tsd trasmetterà in diretta le Stazioni Quaresimali nel canale 85 (visibile in tutta la Toscana) e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.