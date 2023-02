Quaresima: mons. Ricchiuti (Altamura), “incamminarci insieme per un autentico cammino sinodale”

“Incamminiamoci insieme, a cominciare da questo Mercoledì delle Ceneri, come comunità ecclesiale diocesana, per un autentico cammino sinodale, là dove ciascuno di noi vive la propria testimonianza di fede, di speranza e di carità”. Lo scrive l’arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle fonti, mons. Giovanni Ricchiuti, nel suo messaggio alla diocesi per la Quaresima. “Sicuramente saranno tanti i momenti di spiritualità, di comunità e di solidarietà che ci vedranno – ne sono certo – disponibili, partecipi e generosi”. A livello diocesano, il presule indica i più importanti, a cominciare dall’Incontro di preghiera dei giovani, presso la chiesa di San Domenico in Altamura, giovedì 10 marzo, e dalla Via Crucis dei giovani a Gravina, sabato 18 marzo, per proseguire con il ritiro spirituale dei Gruppi famiglia di domenica 12 marzo, a Gravina, presso il Centro “Benedetto XIII”.

Un momento particolare nel cammino quaresimale sarà dedicato alle 24 Ore per il Signore, venerdì 17 marzo e sabato 18 marzo, per celebrare il sacramento della riconciliazione, e al gesto di solidarietà e di carità, domenica 26 marzo, per la raccolta di offerte nelle comunità a favore delle popolazioni di Turchia e Siria, duramente colpite dal terremoto del 6 febbraio. Infine, ad un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino, venerdì 24 febbraio molte saranno nelle nostre città le iniziative e le manifestazioni civili, alle quali l’arcivescovo invita a partecipare secondo le proprie possibilità e opportunità. “Concludo, carissime e carissimi tutti, augurando un bel cammino quaresimale, che ci veda davvero trasfigurati, perché sotto quelle ceneri cosparse oggi sul nostro capo, covi un fuoco di amore per il Signore e per noi ‘fratelli tutti!’”.