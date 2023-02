Persone con disabilità: Roma, domani il ministro Locatelli alle “Giornate della vista”

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli alle “Giornate della vista” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. La visita del ministro è domani, giovedì 23 febbraio, alle ore 12, presso l’Hub della Salute della Comunità di Sant’Egidio presso il complesso dell’Ospedale San Gallicano, in via dei Fienaroli 13, a Roma. L’iniziativa solidale, che prevede visite oculistiche e occhiali gratuiti per persone fragili con difetti visivi, durerà fino a sabato 4 marzo. Domani saranno presenti Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica, Mario Barbuto, presidente dell’Unione italiana ciechi, Vittorio Scelzo, responsabile del Servizio persone con disabilità della Comunità di Sant’Egidio e membro dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio.