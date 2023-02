Pace: Assisi, domani incontro promosso da Articolo 21 sulle parole di Papa Francesco e i conflitti nel mondo

Domani, giovedì 23 febbraio, alle 10, nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi si svolgerà l’incontro nazionale promosso da Articolo 21 sulle parole di Papa Francesco e i conflitti che rappresentano quella che è una terza guerra mondiale a pezzi. L’evento segna la ripresa e la riscrittura della “Carta di Assisi” già sottoscritta da credenti e non credenti.

Il dibattito si aprirà con la relazione di padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. Parteciperanno all’incontro il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, Riccardo Cristiano, padre Enzo Fortunato, Flavio Lotti, promotore della marcia Perugia Assisi, Lucia Goracci, Asmae Dachan, Ahmad Rafat, Angelo Chiorazzo, Angela Caponnetto, Roberto Zuccolini della Comunità di Sant’Egidio, Nello Scavo, Daniele Macheda, Tiziana Ferrario, Paola Spadari, con la partecipazione di studentesse e studenti del lLiceo scientifico Properzio indirizzo Scienze umane di Assisi. Sono previsti i contributi dell’Asu e dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, oltre che del presidente del Consiglio nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del neo presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani.

“Oggi, a un anno dall’inizio della guerra, la pace sembra la grande sconfitta – ha dichiarato padre Enzo Fortunato -. Con il coordinamento di Articolo 21 ci ritroviamo ad Assisi per rilanciare l’appello di pace rifiutando ogni logica di assuefazione alla violenza e alla brutalità. Siamo convinti che sia necessario lavorare a tutti i livelli affinché si rivelino profetiche le parole di Zelensky: sarà l’anno della pace. E ci uniamo a papa Francesco e al suo invito a pregare e a raccoglierci per questo grande dono: la pace. Se solo gente comune potesse governare non avremmo mai avuto questa e ogni altra guerra”.

Coordinano i lavori Elisa Marincola e Giuseppe Giulietti di Articolo 21. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Articolo 21 e sulla pagina Facebook di “Padre Enzo Fortunato” e di “Articolo21”.

Inoltre, domani sera partirà la Marcia della pace Perugia-Assisi ad un anno dall’inizio della guerra, con arrivo il 24 verso le 7 al Sacro Convento di Assisi che custodisce le spoglie di San Francesco d’Assisi.