Diocesi: Savona-Noli, incontri sulla tutela dei minori. Domani una rappresentanza al convegno regionale del clero, martedì corso di formazione

Si svolgerà domani, giovedì 23 febbraio, nel santuario Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, il convegno regionale del clero su “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale”, organizzato dal Servizio regionale ligure e a cui parteciperà anche una rappresentanza della diocesi di Savona-Noli. Il programma prevede alle 10 celebrazione liturgica dell’ora terza ed al termine i saluti istituzionali di mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia e delegato della Conferenza episcopale ligure per il Servizio tutela minori e persone vulnerabili. Seguirà la relazione di don Gottfried Ugolini, membro della presidenza del Servizio nazionale tutela minori e persone vulnerabili della Cei e sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone, lo spazio per le domande e la conclusione prevista per le 12.30.

Martedì 28 febbraio, dalle 17 alle 19 nel seminario vescovile di Savona, è in programma il corso di formazione su “Abusi e tutela dei minori nella scuola: la responsabilità dei docenti”, promosso dall’Ufficio per la Pastorale scolastica diocesano savonese, con l’intervento della questora di Savona, Alessandra Simone, sul tema “Gli abusi sui minori e la violenza contro le donne: un problema da affrontare e da risolvere”, nell’ambito. Previsti ulteriori incontri che si svolgeranno il 29 marzo, con l’intervento del comandante della Guardia di Finanza di Savona, Salvatore Salvo, sul tema “Uso degli stupefacenti nelle scuole, gioco d’azzardo, sale gioco e Vlt: prevenzione ed educazione alla legalità. Rischi di abusi nei confronti dei giovani e rischi collegati di usura e di spaccio di droghe”, mente il 26 aprile i componenti del Servizio diocesano discuteranno sul tema “Tutela minori: uno sguardo condiviso”.