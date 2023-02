Ucraina: il 24 febbraio incontro al Parlamento europeo a Milano. “Premio Sakharov per la libertà di pensiero al coraggioso popolo ucraino”

“A un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, anche Milano offrirà il proprio tributo al popolo ucraino per la valorosa resistenza e il coraggio dimostrato nella difesa dei valori democratici”. Lo si legge in una nota dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo. “Il prossimo 24 febbraio ricorrerà il primo anniversario dell’aggressione contro l’Ucraina della Federazione russa. Questa data assume un forte significato simbolico, poiché il popolo ucraino ha dimostrato una capacità incredibile di resistenza e risposta ad un’invasione ingiustificata, violenta e non provocata”. Lo scorso dicembre anche il Parlamento europeo ha formalmente riconosciuto gli sforzi eccezionali compiuti dal popolo ucraino, dedicandogli l’edizione 2022 del Premio Sakharov per la libertà di pensiero. Per ricordare e riflettere sul primo anno di guerra in Ucraina, si terrà l’evento “Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero al coraggioso popolo ucraino”. L’incontro è aperto al pubblico e si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 19.45, presso il Centro internazionale di Brera (via Formentini 10, Milano). “Al termine, i partecipanti potranno unirsi al raduno in solidarietà con l’Ucraina, in piazza Duomo alle ore 20.00”. L’evento è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e il Consolato generale ucraino a Milano, e le redazioni de Linkiesta e della sua sezione in lingua ucraina Slava Evropi.

Interverranno: Maurizio Molinari, capo dell’ufficio del Parlamento europeo a Milano; Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano; Andrii Kartysh, console generale d’Ucraina a Milano; Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo; Yaryna Grusha Possamai, scrittrice, docente di lingua e letteratura ucraina, curatrice di Slava Evropi; Viktoriia Lapa, Lecturer, Università Bocconi, UaMi; Artem Zaitsev, testimone e rappresentante di UaMi; Olga Tokariuk, giornalista, fellow al Reuters Institute (in collegamento). Modera Christian Rocca, direttore editoriale di Linkiesta.