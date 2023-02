Papa Francesco: udienza, appello “per la fine del conflitto in Ucraina, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare negoziati di pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall’invasione dell’Ucraina, un anno dall’inizio di questa questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario”. Lo ha ricordato il Papa al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, prima d ei saluti ai fedeli di lingua italiana, lanciando un appello “per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare negoziati di pace”. “Il bilancio di morti e feriti, profughi, sfollati, distruzioni, danni economici e sociali parla da sé”, ha detto Francesco: “Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Egli è il Dio della pace. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine conflitto, per raggiungere il cessare il fuoco e avviare negoziati di pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”.