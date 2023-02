Ucraina: Tv2000, domani sera in onda un documentario sui 12 mesi di conflitto

“Ucraina, inverno senza fine”. Si intitola così il documentario di Tv2000, a cura dell’inviato del Tg2000 Vito D’Ettorre, in onda giovedì 23 febbraio in seconda serata (ore 20.50), a un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino. Un racconto che sintetizza gli ultimi dodici mesi della guerra e le sofferenze di un popolo piegato dagli attacchi missilistici ma con un forte desiderio di pace.

In una nota, Tv2000 ricorda che dal mese di novembre, gli attacchi missilistici si sono concentrati su obiettivi civili, in particolare le infrastrutture energetiche. Gli ucraini sono costretti a continue interruzioni dell’elettricità e a fare i conti, addirittura, con la mancanza di acqua potabile. Migliaia di morti sono stati causati dai missili lanciati contro le abitazioni civili. Il documentario si snoda attraverso sei città ucraine: da Kharkiv – una delle più colpite dall’artiglieria di Mosca – a Mariupol, occupata dall’esercito russo. Un anno di guerra che ha fatto rivivere gli orrori del secolo scorso. Ma gli Ucraini – dopo l’esodo di massa dello scorso febbraio – sono tornati nelle loro città, hanno affrontato un inverno rigidissimo, nella speranza di poter vivere di nuovo in pace.