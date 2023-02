Mercoledì delle Ceneri: Viterbo, stasera la celebrazione in cattedrale presieduta dal vescovo Piazza

Oggi, Mercoledì delle Ceneri (22 febbraio 2023), il vescovo di Viterbo, mons. Orazio Francesco Piazza, presiede in cattedrale, alle ore 21, la celebrazione della messa con la benedizione e imposizione delle ceneri.

“Questo gesto – ricorda una nota diffusa oggi dalla diocesi – segna per la Chiesa cattolica e tutti i cristiani il solenne inizio della Quaresima, tempo di quaranta giorni che prepara alla festa della Pasqua. In questi giorni saremo invitati, attraverso la pratica della preghiera, del digiuno e della carità, ad allenare il cuore alla conversione vera e intima al Signore e al Mistero di Cristo”.