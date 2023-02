Ucraina: Caritas, oltre 5,3 milioni di persone assistite dall’inizio della guerra in Ucraina. “Ancora necessario un sostegno continuo”

Distribuzione aiuti umanitari a Kharkiv (Foto Caritas Spes)

Oltre 5,3 milioni di persone assistite da Caritas dall’inizio della guerra in Ucraina. È quanto emerge dai dati sugli aiuti forniti dall’intera Confederazione Caritas in Ucraina e nei Paesi vicini – ovvero Polonia, Romania, Moldavia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria. A presentarli oggi in conferenza stampa è la Caritas Internationalis insieme a padre Vyacheslav Grynevych, segretario generale di Caritas-Spes Ucraina e Mila Leonova, responsabile delle relazioni esterne per Caritas Ucraina. Con l’escalation del conflitto in Ucraina, la rete Caritas in Ucraina e nei Paesi vicini ha lavorato “instancabilmente” per fornire assistenza umanitaria a più di 5,3 milioni di persone colpite dalla violenza e dai disordini nella regione dell’Europa orientale. Dai dati emerge che in Ucraina, le due Caritas locali – Caritas Ucraina e Caritas-Spes Ucraina – hanno offerto assistenza umanitaria ad un totale di 3 milioni di persone. Sono stati forniti circa 3,7 milioni di generi alimentari e non alimentari (NFI); sono stati offerti 637.000 rifugi; sono stati forniti 192.000 servizi di assistenza sanitaria e psicosociale; sono stati garantiti 377.000 servizi di protezione; sono stati distribuiti oltre 1,5 milioni di articoli sanitari e igienici (WASH); e 107.600 hanno ricevuto assistenza in denaro.Nella prima settimana del conflitto, tra le persone in fuga dall’Ucraina circa 77.000 si sono messe in viaggio per raggiungere il confine polacco. Diversi collaboratori e volontari della Caritas erano lì presenti per accoglierli nelle “Tende della Speranza”, dove sono stati offerti cibo e bevande calde, medicinali, articoli per l’igiene, vestiti caldi e un posto dove riposare. “Quest’ultimo anno è stato difficile”, afferma la presidente di Caritas Ucraina, Tetiana Stawnychy. “È stato un anno pieno di sofferenze e sfide, di dolore e perdite, di situazioni difficili. Allo stesso tempo, è stato anche caratterizzato da una grande solidarietà, da una grande espressione di speranza, di fede, di amore e di assistenza reciproca”. “Sentiamo fortemente il vostro sostegno ogni giorno. Camminate con noi in questa Via Crucis che dura da 365 giorni, e sappiamo che non ci lascerete soli in futuro”, aggiunge il segretario generale di Caritas-Spes Ucraina, padre Vyacheslav Grynevych. A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, la confederazione Caritas chiede “ulteriore solidarietà alla comunità internazionale”. “Il sostegno continuo è ancora necessario per gli sfollati in Ucraina e per quelli dei Paesi vicini che stanno cercando di ricostruire le loro vite dopo la distruzione delle loro case e città”.