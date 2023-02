Quaresima: Trieste, da giovedì corso diocesano di Esercizi spirituali per fedeli laici predicati da mons. Crepaldi

Anche quest’anno, a Trieste, all’inizio della Quaresima mons. Giampaolo Crepaldi offrirà all’intero laicato associato e impegnato nella pastorale delle comunità parrocchiali l’esperienza degli Esercizi spirituali. Il tema approfondito nella riflessione proposta dall’amministratore apostolico sarà “Testimoni di Dio”. L’appuntamento, ospitato nella chiesa di Nostra Signora di Sion e presso il Centro pastorale Paolo VI, si articolerà nelle serate di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 febbraio: alle 19 la celebrazione eucaristica al termine della quale è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione; seguirà alle 20 la meditazione di mons. Crepaldi, poi la preghiera personale e possibilità di confessione; conclusione alle 21.30 con la recita della Compieta.

“È un’esperienza di grande valore sia in sé – commenta mons. Ettore Malnatim, vicario episcopale per il laicato e la cultura –, come appunto ci insegna la spiritualità di sant’Ignazio di Loyola, sia come specificità della nostra Chiesa locale dove il vescovo, in ragione del suo munus sia docendi che santificandi accompagna i christifideles laici a prendere consapevolezza di essere popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e di porsi quale lievito nelle e delle realtà socio-culturali del proprio habitat”. “Vi sono anche altri due fattori – aggiunge – che quest’anno dovrebbero indurre il nostro laicato a porsi in ascolto della Parola di Dio: il cammino sinodale e la preparazione alla corresponsabilità nell’evangelizzazione con il nuovo Pastore. È ecclesialmente significativo che chi ha guidato per oltre 13 anni la nostra Chiesa ci accompagni all’accoglienza del nuovo successore degli Apostoli per la Chiesa che è in Trieste”.