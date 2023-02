Papa Francesco: udienza, “lo Spirito Santo è il motore dell’evangelizzazione”

“Battezzare è immergersi nella Trinità”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata allo zelo apostolico. “Quando Gesù dice ai suoi discepoli – e anche a noi -: ‘Andate!’, non comunica solo una parola”, ha spiegato Francesco: “No. Comunica insieme lo Spirito Santo, perché è solo grazie a lui, allo Spirito Santo, che si può ricevere la missione di Cristo e portarla avanti”. Gli apostoli, infatti, ha ricordato il Papa, “restano chiusi nel Cenacolo per timore finché giunge il giorno di Pentecoste e scende su di loro lo Spirito Santo. E in quel momento e ne va il timore. Con la sua forza quei pescatori, per lo più illetterati, cambieranno il mondo”. “Ma se non sanno parlare?”, l’obiezione a braccio: “È la forza dello Spirito che li porta avanti per cambiare il mondo”. L’annuncio del Vangelo, dunque, per Francesco, “si realizza solo nella forza dello Spirito, che precede i missionari e prepara i cuori: è lui il motore dell’evangelizzazione”.