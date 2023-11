Uruguay: vescovi riuniti in Assemblea, Conferenza episcopale e Governo hanno invitato Papa Francesco a visitare il Paese

Si è concluda l’assemblea plenaria della Conferenza episcopale dell’Uruguay (Ceu), che si è tenuta nella casa di ritiro Buen Pastor, a Florida. Durante i lavori assembleari, con il nunzio apostolico, mons. Gianfranco Gallone, sono state discusse diverse questioni ecclesiastiche di attualità, compresa l’eventuale visita del Santo Padre. Papa Francesco è stato invitato a venire in Uruguay sia dalla Conferenza episcopale che dal governo nazionale. I vescovi hanno deciso di dedicare il 2024 alle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. L’anno inizierà nella Settimana Santa, nella Messa Crismale di ciascuna diocesi e si concluderà con il Pellegrinaggio Nazionale alla Vergine “de los Treinta y Tres”, patrona del Paese, la seconda domenica di novembre. Nello stesso periodo verranno proposte diverse attività e momenti di preghiera per le vocazioni da realizzare nelle parrocchie e nelle scuole. La tutela dei minori e delle persone vulnerabili e la prevenzione degli abusi continuano ad essere assicurate dal centro di attenzione dei vescovi. Tale compito è ora affidato al dell’Educazione cattolica, che sta portando avanti la formazione degli operatori pastorali. Si è deciso di creare una Commissione nazionale per la prevenzione degli abusi, che si occuperà di aggiornare gli strumenti a disposizione della Ceu e potenziare le attività di formazione sulla prevenzione, che sono un compito permanente.