Sanità: Anelli (Fnomceo), “prevedere una rappresentanza di medici all’interno della nuova Aifa”

Prevedere, all’interno della nuova Aifa, la partecipazione di una rappresentanza dei medici, che dei farmaci sono i prescrittori. È quanto auspica, nell’ambito del processo di riforma dell’Agenzia, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), in un video per la prossima edizione di Fnomceo Tg Sanità diffuso oggi in anteprima.

“Apprezziamo l’impegno del ministro Schillaci nel voler trovare soluzioni efficaci – afferma Anelli – per superare il problema del taglio pensioni nei confronti dei medici. Così come apprezziamo la disponibilità della ministra Calderone e del ministro Giorgetti a incontrarsi con il ministro Schillaci e a individuare soluzioni che possano in qualche maniera soddisfare i professionisti”. “Siamo impegnati ovviamente a sostenere queste iniziative – prosegue il presidente Fnomceo — ricordando però che il tema del disagio che viene fuori dalla professione è un tema profondo, che viene fuori da lungo tempo e che ha bisogno oggi non soltanto di soluzioni legate alle questioni pensionistiche ma al peso reale che la professione deve avere all’interno del Sistema sanitario nazionale”. “A tale proposito – conclude Anelli – appare opportuno anche che, in vista di una riformulazione generale della organizzazione dell’Aifa, la Federazione sia presente all’interno dell’organismo, proprio per garantire i medici che sono i prescrittori dei farmaci che vengono autorizzati dall’Aifa”.