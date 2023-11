Diocesi: Campobasso, domenica a Cercemaggiore marcia della pace organizzata da bambini e ragazzi

“Messaggeri di pace”. Questo lo slogan che accompagna la marcia che si terrà domenica 19 novembre, a Cercemaggiore, per iniziativa dei bambini e dei ragazzi del catechismo. L’appuntamento è fissato per le 11 presso la scuola da dove prenderà il via il corteo che percorrendo via Roma raggiungerà la chiesa di San Rocco verso le 11.30 per la celebrazione eucaristica.

“Davanti alle numerose guerre che devastano tante parti del mondo, soprattutto il Medio Oriente oggi, non possiamo rimanere indifferenti”, spiegano il parroco, padre Abdo Raad, e l’Equipe del catechismo. Invitando alla partecipazione, sottolineano che “con voi e i nostri bambini vogliamo ripudiare la guerra e il male, chiedere la pace che è sempre possibile, difendere i valori umani e cristiani dell’amore e della fraternità universale”. “Cogliamo l’occasione – concluso padre Raad e l’Equipe del catechismo – per incoraggiare tutti a non mollare pregando e operando per la pace, solidali con i nostri fratelli e sorelle colpiti da qualsiasi male”.