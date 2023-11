Abusi sui minori: card. Pietro Parolin (Santa Sede), “proseguire coraggiosamente il percorso avviato per intervenire”

“Il Santo padre Francesco ha sottolineato più volte l’importanza di ascoltare, tutelare e proteggere i minori abusati e sfruttati ovunque essi siano”. A ricordarlo è il card. Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, in apertura del convegno “Ascoltare i bambini e gli adolescenti vittime di abuso sessuale per sviluppare interventi di aiuto e di tutela efficaci”, promosso a Roma dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e dalla Fondazione Sos e Telefono azzurro. “La sofferenza provocata dagli abusi – afferma – è fra le esperienze più devastanti perché segna le persone. È una ferita che purtroppo non ha risparmiato nemmeno la Chiesa”. “La responsabilità della Chiesa nella società per la protezione dei minori – ribadisce – si è sviluppata maggiormente avviando comuni percorsi per intervenire in maniera adeguata. Si tratta di proseguire coraggiosamente il percorso avviato nella prospettiva della verità e della giustizia. Rinnovo il mio vivo apprezzamento a Telefono azzurro e alla commissione per la tutela dei minori della Santa sede e a quanti a vari livelli cooperano nell’azione di contrasto ad ogni forma di violenza a danno delle persone più fragili e vulnerabili. Auspico che questo simposio – conclude – possa accrescere la fiducia nelle varie istituzioni chiamate a dare riposte efficaci a protezione dei bambini che hanno diritto a vivere in ambienti sicuri e sereni”.