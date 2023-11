Giornata mondiale poveri: Tivoli-Palestrina, domenica 19 novembre, pranzo in ristorante offerto a 200 poveri

Domenica 19 novembre, 200 poveri non solo celebreranno con il vescovo di Tivoli-Palestrina mons. Mauro Parmeggiani la messa delle 12 nella Chiesa di San Francesco in Tivoli, ma verranno accompagnati in un ristorante della città, dove la diocesi offrirà loro il pranzo. Durante il pasto sono inoltre previsti momenti di animazione e la presenza del gruppo delle “Tamburellare” di Tivoli che si esibiranno per i presenti. L’iniziativa, comunicata dalla diocesi e realizzata in collaborazione con la Caritas, parte dal Messaggio di Papa Francesco del 13 giugno, dal titolo: “Non distogliere lo sguardo dal povero”. “L’iniziativa – spiega la diocesi – desidera essere di richiamo per tutti a non distogliere lo sguardo dal povero, non soltanto in occasione della Giornata dei Poveri ma ogni giorno, in ogni circostanza e con ogni “categoria” di vecchi e nuovi poveri”.