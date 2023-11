Diocesi: Pavia, sabato 25 novembre inaugurazione della mostra sulla “Natività” a 800 anni dal Natale di Greccio 1223

Sabato 25 novembre alle ore 16.30 presso il Museo Diocesano di Pavia, si inaugura la mostra “Natività. Baldino di Surso e Laura Villani” in dialogo in occasione dell’iniziativa 800 anni dal Natale di Greccio: 1223 – 2023, promossa da Fondazione Terra Santa con il sostegno di Fondazione Cariplo. L’inaugurazione avverrà alla presenza del Vescovo mons. Corrado Sanguineti, del Direttore Marco Romano, dell’artista Laura Villani e della curatrice Chiara Cardini. “È tradizione popolare – spiegano i promotori dell’iniziativa in una comunicato – considerare che dall’esperienza di san Francesco sia nata la rappresentazione del Presepe e per ricordare un avvenimento così importante – anche per la cultura dell’immagine – i musei ecclesiastici della regione Lombardia sono stati invitati a valorizzare una o più opere inerenti al tema e facenti parte del proprio patrimonio”. Negli ambienti della cripta dell’antica cattedrale di Santa Maria del Popolo, la scultura di Baldino di Surso, pavese di cultura tardogotica, è collocata in dialogo con una decina di dipinti dell’artista pavese Laura Villani, che da oltre vent’anni porta avanti una raffinata ricerca sul colore, la natura e il concetto di tempo. La Diocesi di Pavia, attraverso il Museo, “scrive un progetto che fonda il suo valore sulla funzione educativa e culturale di un luogo dagli elementi storico-artistici e architettonici unici, che desidera coinvolgere studenti, appassionati d’arte, cittadini e associazionismo territoriale in una partecipazione attiva attraverso nuove esperienze culturali, artistiche e spirituali”. La mostra rimarrà fino al 6 gennaio 2024 e l’ingresso è gratuito.