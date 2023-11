Cappuccini Missionari: Milano, festa al convento “Aspettando il Natale”. Celebrazioni, mostre e presepi

Ogni anno in novembre, in tempo di Avvento secondo il rito Ambrosiano, torna la festa “Aspettando il Natale” al convento dei Frati Cappuccini missionari di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5. “Quest’anno il programma, da sabato 18 a domenica 20 novembre, è ancora più ricco: celebrazioni, presepi, una mostra, ricette della tradizione lombarda, laboratori, un concerto, una lotteria con ricchi premi, il mercatino, cori natalizi, insomma attrazioni per tutte le età, dai nonni ai bambini, per condividere la gioia dell’attesa di Gesù sostenendo i progetti benefici dei Cappuccini Missionari di Milano nel mondo”. Quest’anno, spiega un comunicato, il progetto pilota “Adotta una classe” mira a “sostenere le scuole gestite completamente dalle parrocchie nella diocesi di Harar, in Etiopia; l’appello giunge dal vescovo di Harar, il confratello mons. Angelo Pagano, che chiede di aiutare questi istituti rivolti a giovani molto poveri e bisognosi di tutto”.

“A rendere più significativo nel 2023 l’appuntamento prenatalizio al convento, non solo per i frati, ma per tutto il mondo dove essi vanno in missione, è il simbolo del francescanesimo, il presepe, di cui ricorre l’ottavo centenario”. Nel 2023 si contano 800 anni della stessa fondazione dell’ordine da parte di San Francesco con l’approvazione della sua Regola bollata e la creazione appunto del primo presepe ad opera del santo, a Greccio (Rieti).