Giornata mondiale poveri: Adria-Rovigo, domani convegno “Queste benedette relazioni” e inaugurazione della “Locanda della Casa”

Alla vigilia della VII Giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata domenica 19 novembre, la diocesi di Adria-Rovigo promuove per domani, sabato 18 novembre, due appuntamenti.

Alle 9.30 prenderà il via l’inaugurazione ufficiale della “Locanda della Casa”, il servizio di mensa cittadina che la Caritas gestisce da settembre.

Nel pomeriggio, poi, si terrà il convegno annuale dei volontari e degli operatori di servizi di prossimità della diocesi. Il momento di formazione e condivisione avrà come tema “Queste benedette relazioni” e sarà ospitato dalle 15 alle 18 nel Seminario vescovile “San Pio X” di Rovigo. Nel corso del convegno interverranno Claudio Dagheti, direttore di Caritas Crema, Michele Di Bari, docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Padova, e don Piero Mandruzzato, dell’equipe Caritas Adria-Rovigo.