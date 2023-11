Intelligenza artificiale: Facoltà Auxilium, domani primo appuntamento del percorso per “Educarci e educare” all’utilizzo consapevole

Prenderà il via domani, sabato 18 novembre, presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, il percorso di formazione interdisciplinare “Educarci e educare all’Intelligenza artificiale”. Il triplice obiettivo individuato dalla commissione scientifica formata dalle prof.sse suor Enrica Ottone e suor Maria Antonia Chinello e dal prof. Michele Kettmajer, è quello di promuovere la riflessione sulle sfide e sulle opportunità dell’Intelligenza artificiale (Ia), esplorare nuovi scenari, strategie e strumenti per le pratiche didattiche ed educative, individuare alcune competenze da promuovere per attivare percorsi educativi efficaci di alfabetizzazione all’Ia.

L’incontro di domani, con inizio alle 9.30, sarà introdotto da Michele Kettmajer, autore e designer di cultura e innovazione digitale, docente di Etica del digitale all’Università Cattolica di Benguela (Angola), e vedrà la partecipazione di Susanna Sancassani, esperta di interazione tra tecnologia e apprendimento, responsabile del Centro Metid, il servizio di Metodi e tecnologie innovative per la didattica del Politecnico di Milano, che terrà una conferenza su “L’Intelligenza artificiale: un copilota per la progettazione didattica”. Sarà possibile seguire l’intervento anche in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà. Alle 11, poi gli oltre 300 partecipanti in presenza – studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti dell’educazione, studiosi delle tecnologie e dell’innovazione didattica, operatori pastorali ed appassionati al tema – saranno coinvolti in un’attività laboratoriale condotta in stile world cafè. La mattinata proseguirà con un dibattito in assemblea e le conclusioni previste per le 12.30.

Un secondo appuntamento è previsto per sabato 16 dicembre quando si parlerà di “Intelligenza artificiale e opportunità educative” grazie alle riflessioni proposte da Chiara Panciroli, docente di Didattica generale e Tecnologie dell’educazione al Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università Alma Mater di Bologna e responsabile scientifica dell’Unità “AI and Education” del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Alma for Human-Centered AI”.

Un terzo momento sarà riservato agli insegnanti: nei mesi di febbraio/marzo 2024 sono infatti previsti laboratori sull’Intelligenza artificiale generativa.