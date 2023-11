Giornata mondiale poveri: Bari, presentazione domani del Report Caritas e domenica l’arcivescovo riceverà i minori stranieri non accompagnati

Sarà presentato domani 18 novembre alle ore 10, presso l’Auditorium – Casa del Clero (Corso Alcide de Gasperi 274/a -Bari) il Report su povertà ed esclusione sociale dal titolo “Conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome”. La data scelta – sottolinea la diocesi di Bari-Bitonto – è strettamente collegata alla VII Giornata Mondiale dei Poveri del 19 novembre. Il report si sofferma sulla povertà e l’esclusione sociale nel territorio dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto, riportando numeri e tendenze elaborate dall’Osservatorio delle Povertà e delle risorse della Caritas diocesana. Interverranno: mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto, don Lino Modesto, delegato Caritas diocesana, Serena Quarta, sociologa e membro Caritas Lecce. Modera Vito Mariella, vice-delegato Caritas diocesana. Domenica 19 novembre, alle ore 12, l’Arcivescovo riceverà in episcopio i minori stranieri non accompagnati, ospiti della “Comunità 16 agosto” presso la Parrocchia Redentore di Bari e pranzerà con loro.