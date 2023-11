Giornata mondiale poveri: Arezzo-Cortona-Sansepolcro, raccolta fondi per le Chiese toscane colpite dall’alluvione del 2 novembre

Per la Giornata mondiale dei Poveri di domenica 19 novembre, il cui titolo è “Non distogliere lo sguardo dal povero”, la Caritas diocesana e la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro organizzano una raccolta fondi per aiutare le famiglie e le attività delle diocesi della Toscana colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso. Il vescovo Andrea Migliavacca: “Abbiamo bisogno di una giornata che ci aiuti a mettere a tema il povero e l’esigenza di accompagnarci al cammino dei poveri. Vogliamo vivere questa giornata anche con il segno di questa raccolta fondi per gli alluvionati della Toscana, nel desiderio che il cammino con i poveri possa coinvolgere tutta la comunità.” Papa Francesco, nel suo Messaggio di introduzione alla Giornata del Povero, ricorda il momento storico attuale, dove non si favorisce più l’attenzione verso i più poveri: proprio da questo, il titolo “non distogliere lo sguardo dal povero”, tratto dal libro di Tobia (4,7). Le raccolte – informa una nota della diocesi – avverranno presso le parrocchie o tramite versamenti sull’apposito conto corrente BPER intestato a diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro il cui IBAN è IT15P0538714102000042123056, indicando nella causale “Alluvione Toscana”.