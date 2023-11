Giornata vittime abusi: Trani, appello dell’arcivescovo D’Ascenza a “farsi carico della cura e protezione del minore e del fragile”

“Farsi carico della cura e protezione del minore e del fragile”. E’ quanto chiede alle comunità l’arcivescovo di Trani, mons. Leonardo D’Ascenza in occasione della III Giornata Nazionale di Preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, che sarà celebrata domani 18 novembre. L’arcivescovo ricorda che è operativo il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori il quale, come organismo di pastorale, vuole essere “manifestazione evidente della volontà di “redenzione” e “riparazione” della comunità ecclesiale in particolare verso le vittime di abusi perpetrati dai suoi membri”. L’arcivescovo – si legge ancora nella nota della diocesi – invita ad accogliere e attuare l’appello di Papa Francesco affinchè tutta la comunità sia coinvolta nel “rispondere alla piaga degli abusi” e sollecita la Chiesa diocesana, in comunione con tutta la comunità cristiana, ad unirsi in preghiera il 18 novembre per chiedere perdono per le disattenzioni, i soprusi, i peccati commessi ai danni dei più piccoli.