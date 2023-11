Diocesi: Bologna, gli impegni del card. Zuppi per il fine settimana

Sabato 18 novembre, alle 18 nella chiesa di Santa Rita, a Bologna, il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi celebrerà la messa nel 70º anniversario della costruzione.

Domenica 19, alle 10.30 in cattedrale, il porporato presiederà la liturgia nella VII Giornata mondiale dei poveri intitolata “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7). “Lo sguardo è importante – afferma don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per il Settore Carità – perché significa riconoscere ma, soprattutto, vuol dire sentirsi riconosciuti. Solo così il povero può riscoprire le sue forze nascoste da anni di fragilità e che ormai non è più in grado di percepire. Essere visti e riconosciuti da qualcuno è come rinascere alla vita. Poveri e Vangelo non vanno mai separati, perché è la povertà di spirito che ci fa entrare nella novità del messaggio di Gesù”.

Sempre domenica 19, alle 12, il card. Zuppi celebrerà la messa in occasione della Giornata mondiale nel ricordo delle vittime della strada, alla quale partecipa l’Associazione italiana familiari e vittime della strada Onlus. Alla celebrazione sono invitati tutti i familiari delle vittime e dei feriti degli incidenti stradali.