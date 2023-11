Diocesi: Cagliari, lunedì un convegno sugli “gli strumenti di lotta all’usura e all’azzardo in un’ottica educativa e preventiva” in tempo di crisi

Lunedì 20 novembre, alle ore 9, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari, in via mons. Cogoni 9, si svolgerà il convegno “In un contesto di crisi economica e sociale: gli strumenti di lotta all’usura e all’azzardo in un’ottica educativa e preventiva”. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione antiusura “Sant’Ignazio da Laconi” della Caritas diocesana di Cagliari, rientra negli eventi previsti in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri. “L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai – è sensibilizzare e far conoscere gli strumenti attivi nel nostro territorio per contrastare i fenomeni del sovra-indebitamento, dell’usura e della ludopatia, tra cui la stessa Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi, in modo da ridare fiducia e speranza a chi si sente perduto a causa di questi problemi, facendo conoscere loro che ci sono vie d’uscita e soluzioni”.

L’iniziativa, coordinata dal giornalista Luigi Alfonso, vedrà l’introduzione ai lavori e i saluti di don Marco Lai, direttore Caritas diocesana di Cagliari, di Giuseppe De Matteis, prefetto di Cagliari, e di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. A seguire, le relazioni di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, su “Il magistero della Chiesa sul tema del sovraindebitamento, dell’usura, dell’azzardo”; di Daniele Acampora, presidente della Fondazione Exodus ‘94 della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e membro del consiglio di amministrazione della Consulta nazionale antiusura “San Giovanni Paolo II” su “Il sovraindebitamento: cause e rischi – Uno sguardo globale”; di Maurizio Fiasco, sociologo, su “L’impatto sociale e personale della crescita del gioco d’azzardo nella crisi economica. Analisi e proposte”. Seguirà la tavola rotonda “L’educazione finanziaria come prevenzione alla ludopatia e al sovraindebitamento”, in cui interverranno Stefano Barra, direttore della Banca d’Italia – sede di Cagliari, Giuseppe Marongiu, presidente della Commissione Occ (sovraindebitamento) Ordine di Cagliari, il colonnello Alfredo Falchetti, comandante provinciale Guardia di Finanza di Cagliari, Maria Grazia Pani, del Dipartimento di salute mentale Asl 8 di Cagliari. Infine, la presentazione del Bilancio sociale della Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi, a cura del vicepresidente della stessa Fondazione Bruno Loviselli, e le conclusioni dell’arcivescovo Baturi.