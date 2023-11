Striscia di Gaza: Anelli (Fnomceo), “siamo inorriditi da violenze contro civili e bambini, sgomberare ospedali e mettere in sicurezza feriti e malati”

“Sgomberare gli ospedali di Gaza, mettere in condizioni di sicurezza i malati e i feriti”. È il nuovo appello lanciato da Filippo Anelli, presidente Fnomceo, a margine della presentazione della campagna “Grazie, dottore”, volta a valorizzare, a livello internazionale, la figura del medico di medicina generale come avamposto dei sistemi sanitari. “Un medico di famiglia – ha commentato Anelli – capace di rendere umani i sistemi sanitari nazionali, capace di interpretarne il vero ruolo, la vera mission che è quella di pensare sempre al bene del paziente”.

“Noi – ha spiegato il presidente Fnomceo – abbiamo condizionato il nostro modo di essere proprio al bene del paziente e ogni lesione che si ha, soprattutto con la guerra, lacera le nostre coscienze”. “Quello che sta avvenendo in Medio Oriente nella guerra nella Striscia di Gaza – ha aggiunto – ci ferisce come medici profondamente. Siamo rimasti inorriditi di fronte a quelle che sono le violenze che sono state utilizzate nei confronti dei civili, soprattutto dei bambini, nell’uso indiscriminato della forza anche nei confronti dei malati degli ospedali. Lanciamo un appello perché si possa in qualche maniera sgombrare quegli ospedali, metterli in situazioni di sicurezza, perché siano rispettate le convenzioni internazionali, quella di Ginevra che prevede il rispetto degli operatori sanitari, dei medici che lavorano per salvare vite umane”.