Tutela minori: Costanzo (Presidenza del Consiglio dei ministri), “centralità della prevenzione e dell’ascolto”

foto/SIR/Marco Calvarese

La “centralità della prevenzione” e il “costante impegno di tutti coloro che sono coinvolti nella tutela dei minori”. Sono le due tracce di lavoro proposte da Gianfranco Costanzo, capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuto al primo incontro nazionale dei referenti territoriali del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori. “Gli interventi a tutela dei bambini devono essere basati sul loro ascolto”, ha aggiunto Costanzo, che ha poi presentato l’attività dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che svolge attività di studio e monitoraggio della prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno delle persone di minore età. Quindi, Costanzo si è soffermato sul nuovo Piano nazionale orientato alla realizzazione di interventi funzionali a rispondere agli obiettivi connessi alla prevenzione, protezione e promozione. Per la stesura del piano, sono stati ascoltati circa 70 ragazze e ragazzi: “Da questa consultazione è emersa l’importanza dell’ascolto. I più piccole e vulnerabili si affidano e si fidano di noi. Abbiamo una grande responsabilità”.