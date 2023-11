Svizzera: Lugano, domani il card. Scola apre gli incontri del cammino formativo “La famiglia, una lieta notizia”

“Il mistero dell’umana affezione. Un dato di esperienza: il nostro corpo sessuato”. Questo il tema che sarà affrontato domani, sabato 18 novembre, dal card. Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, nel primo incontro del cammino formativo promosso dalla Pastorale familiare della diocesi di Lugano. Tutti gli appuntamenti si terranno al Collegio Pio XII di Lucino/Breganzona, tranne i momenti residenziali come il seminario “Ecco lo sposo” per riscoprire la Grazia e la propria identità di sposi cristiani realizzato in collaborazione con don Renzo Bonetti e l’équipe “Misterogrande” che sarà ospitato all’Istituto Saveriano missioni estere di Tavernerio, Como.

Dopo quello di domani, con inizio alle 9.45, gli incontri proseguiranno poi sabato 10 dicembre quando Elisa Corbella, sorella di Chiara Corbella Petrillo, proporrà la testimonianza “Scopo della nostra vita è amare”. Il 13 aprile, invece, saranno Stefania Garassini e Luca Botturi. a parlare di “Famiglie, piattaforme e social”.

A inizio maggio, dal giovedì 9 a domenica 12, si svolgerà la vacanza formativa per le famiglie per concludere a giugno con l’incontro “Giovani e famiglie al Monte Tamaro”, appuntamento ancora da confermare.