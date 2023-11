Dialogo interreligioso: a Benevento giornata di studi su “evoluzioni, trasformazioni e prospettive” con rappresentati comunità ebraiche, cristiane e musulmane

Mercoledì 29 novembre presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento si terrà la Giornata di studi sul tema: “La disciplina del fenomeno religioso tra unilateralità e bilateralità: evoluzioni, trasformazioni e prospettive”. La Giornata di studi beneventana, giunta alla IX edizione, è promossa dalle cattedre di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico dall’Università Giustino Fortunato, dirette da Paolo Palumbo, e rientra nelle attività scientifiche del Progetto di ricerca “Unilateralità e bilateralità nella disciplina del fenomeno religioso”. La Giornata è promossa in collaborazione con l’Università LUM di Casamassima (BA) e con l’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma. “Il tema della giornata – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – è incentrato sulle evoluzioni e le trasformazioni del sistema delle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose”. Nella prima sessione, le questioni afferenti al sistema della unilateralità e/o della bilateralità nei rapporti con le confessioni religiose saranno affrontate da docenti e studiosi della disciplina giuridica del fenomeno religioso mentre la sessione pomeridiana sarà animata da un confronto e dibattito con i rappresentanti nazionali di diverse confessioni religiose per comprenderne il punto di vista sul tema e riflettere sulle questioni che ancora limitano per tanti l’effettivo esercizio del diritto di libertà religiosa. Prenderanno la parola, tra gli altri, Giulio Di Segni per l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Yassine Lafram per l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Carmine Napolitano per la Federazione delle Chiese Pentecostali, Abdellah Redouane del Centro Islamico Culturale d’Italia, don Giuliano Savina dell’Ufficio Cei per l’ecumenismo e il dialogo e Ilaria Valenzi della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.